На Украине тренер детской хоккейной команды побил 11-летних игроков соперника

В результате ледового побоища несколько детей получили травмы и сейчас проходят лечение.

Между двумя детскими хоккейными командами в Одессе прямо на льду разразилась драка. Её после матча начали команды Украинской хоккейной молодёжной лиги "Морские волки" и "Кривбасс", пишет TSN.

Об инциденте рассказал отец одного из игроков у себя в "Фейсбуке".

— Тренер команды "Кривбасс", вместо того чтобы разнимать завязавшуюся потасовку, стал избивать малых команды соперников, — подчеркнул он.

Он также отметил, что в результате потасовки некоторые дети получили травмы. Сейчас 11-летние хоккеисты проходят лечение.

А в начале декабря волейболист Алексей Спиридонов устроил разборки на теннисном турнире, где играла его восьмилетняя дочь. По его словам, девочку дисквалифицировали из-за того, что он слишком эмоционально её поддерживал.