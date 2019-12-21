СМИ: США отказались от срочного выделения военной помощи Украине

Администрация Трампа могла использовать право вето и остановить работу правительства. Это заставило представителей Демократической партии отказаться от первоначальной формулировки бюджета.

Администрация президента США потребовала убрать из оборонного бюджета на 2020 год пункт о немедленном выделении военной помощи Украине. Об этом пишет The Washington Post cо ссылкой на источники.

По данным издания, если бы документ приняли в первоначальной его формулировке, то после его подписания Вашингтон должен был бы выделить Киеву 250 миллионов долларов.

Уточняется, что американская сторона заняла жёсткую позицию против этого пункта.

Исходя из законодательства США, Белый дом мог выступить против этого документа с угрозой применения публичного права вето и приостановить работу правительства. Из-за возможности этого представители Демократической партии отказались от первоначальной формулировки оборонного бюджета США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 год. Он в том числе включает санкции против России и затраты на модернизацию и поддержание боеготовности ядерного оружия.