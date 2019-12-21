Россиянам рассказали, как пить в новогоднюю ночь

В Роспотребнадзоре порекомендовали на новогоднем застолье употреблять алкоголь в умеренных количествах, а также не пить на голодный желудок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Такие простые правила помогут минимизировать негативное влияние алкоголя на организм человека.
Также в ведомстве советуют не экономить на спиртных напитках, так как есть риск приобрести фальсификат и суррогат. Употребление алкоголя, купленного в подозрительных местах по низкой цене, может привести в лучшем случае к госпитализации. В пресс-службе отметили, что ежегодно регистрируются смертельные случаи отравления алкоголем.
В свою очередь, заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай считает, что новогодний стол может вообще обойтись без алкоголя.
Кроме того, не стоит ставить на стол детское шампанское, считают в Роспотребнадзоре и Минздраве, так как это может пропагандировать употребление алкоголя среди детей.
Ранее Лайф публиковал советы диетолога о составлении меню на Новый год.
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