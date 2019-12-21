СКР нашёл доказательства передачи Родченковым "альтернативных" баз для WADA

У Следственного комитета РФ есть доказательства удалённого посещения Родченковым электронной базы данных спортсменов LIMS в 2015–2016 годах и намеренного внесения Родченковым или другими — пока не установленными — лицами изменений в базу для смены параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов. Об этом информирует СКР на своём сайте.

— При этом СК России располагает информацией о передаче Родченковым в рамках сотрудничества с ВАДА некоего альтернативного экземпляра электронного архива Московской антидопинговой лаборатории, однако его происхождение и истинность имеющихся в нём сведений не установлена, — говорится в сообщении.

Петренко также отметила, что WADA также отказало российскому следствию в экспертизе базы, составленной бывшим директором антидопингового центра Григорием Родченковым. По её словам, иностранные партнёры хоть и заявляют о готовности к сотрудничеству, однако при этом уклоняются от предоставления возможности провести экспертизу электронной базы LIMS.

— Также отказывают в проведении его допросов по уголовному делу, в том числе посредством видео-конференц-связи, — добавила Петренко.

Ранее Лайф писал, что исполком WADA 9 декабря этого года единогласно принял решение лишить статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В связи с этим Россия лишилась права выступать на Олимпиадах и ЧМ четыре года. На ближайших ОИ российские спортсмены смогут выступить под нейтральным флагом и без гимна.