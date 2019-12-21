СМИ: В Китае автобус упал с обрыва, шесть человек погибли

21日上午，一輛大客車在吉林省通化市東昌區206醫院附近發生交通事故，車輛發生側滑墜落江邊，部分車體落水。車輛核載39人，實載37人。受困人員已全部救出，並送往醫院救治。6人經搶救無效死亡。事故現場處置、傷員救治等工作仍在緊張進行當中。 pic.twitter.com/0P5VwTK872— 中國新聞社 (@CNS1952) December 21, 2019
В районе города Тунхуа в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая автобус с пассажирами упал с обрыва, погибло шесть человек. О трагическом происшествии сообщает портал Sina.
В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что автобус едва не свалился в реку и лежит на крутом склоне.
В момент инцидента в салоне автобуса находилось 37 человек. Всех пострадавших доставили в больницы, причина ДТП выясняется.
Ранее Лайф писал, что в Волгоградской области столкнулись КамАЗ и автобус с 56 пассажирами, есть пострадавшие.
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