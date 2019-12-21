СМИ: В Китае автобус упал с обрыва, шесть человек погибли

В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что автобус едва не свалился в реку и лежит на крутом склоне.

В районе города Тунхуа в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая автобус с пассажирами упал с обрыва, погибло шесть человек. О трагическом происшествии сообщает портал Sina.

В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что автобус едва не свалился в реку и лежит на крутом склоне.

В момент инцидента в салоне автобуса находилось 37 человек. Всех пострадавших доставили в больницы, причина ДТП выясняется.

Ранее Лайф писал, что в Волгоградской области столкнулись КамАЗ и автобус с 56 пассажирами, есть пострадавшие.