Кадыров вызвал на поединок бойца ММА Александра Емельяненко — видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца ММА Александра Емельяненко.

— В спортивном мире пошла такая мода — все кому не лень вызывают Александра Емельяненко на бой. Я тоже решил это сделать, — говорит Кадыров на видео, опубликованном в Instagram.

Глава Чечни отметил, что готов преподать урок мастерства бойцу.

— Постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным, — добавил Кадыров.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Рамзану Кадырову можно было бы дать звание Героя труда РФ за работу по восстановлению республики после войны.