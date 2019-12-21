Кадыров вызвал на поединок бойца ММА Александра Емельяненко — видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца ММА Александра Емельяненко.
— В спортивном мире пошла такая мода — все кому не лень вызывают Александра Емельяненко на бой. Я тоже решил это сделать, — говорит Кадыров на видео, опубликованном в Instagram.
Глава Чечни отметил, что готов преподать урок мастерства бойцу.
— Постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным, — добавил Кадыров.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Рамзану Кадырову можно было бы дать звание Героя труда РФ за работу по восстановлению республики после войны.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram