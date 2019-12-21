Двое жителей Канады призывали убить Трюдо и мусульман

В Канаде двух мужчин задержали за призывы к убийству премьер-министра страны Джастина Трюдо и мусульман, сообщает CTV.

Подозреваемые — жители Квебека — распространяли угрозы через социальную сеть "Фейсбук". Отмечается, что их также подозревают в связях с канадской ультраправой организацией Storm Alliance.

Мужчины предстанут перед судом, однако точные сроки заседания и другие подробности дела пока не разглашаются.

А в США женщина на грузовике намеренно сбила девочку-подростка, сочтя её мексиканкой.