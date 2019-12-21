Польша прокомментировала заявление Путина о Второй мировой войне

Варшава заявляет, что пакт Молотова — Риббентропа от 23 августа 1939 года был заключён в преддверии нападения.

Официальные власти Польши считают, что СССР наряду с Германией проявил агрессию в отношении страны в начале Второй мировой войны, об этом говорится в заявлении Института национальной памяти в ответ на заявление президента РФ Владимира Путина о пакте Молотова — Риббентропа.

— И гитлеровская Германия, и Советский Союз Ленина и Сталина последовательно стремились свергнуть Версальский порядок в Европе и навязать свои порядки другим европейским народам. Вторая мировая война началась с агрессии Германии и Советского Союза на Польшу в 1939 году, — отмечается в сообщении.

По их мнению, пакт Молотова — Риббентропа от 23 августа 1939 года был заключён в преддверии нападения.

Ранее Владимир Путин напомнил, что советские войска перешагнули границу с Польшей после того, как страна потеряла контроль над происходящим. Он обратил внимание на тот факт, что в тот момент власти страны были уже где-то в районе польско-румынской границы и "разговаривать на эту тему" было не с кем. В Польше попросили время для того, чтобы оценить его слова.