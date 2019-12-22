Экс-депутат Рады назвал Порошенко "больным и ущербным существом"

Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев у себя в "Фейсбуке" раскритиковал бывшего президента страны Петра Порошенко в связи с недавним обнаружением в его спортклубе встроенных камер наблюдения.

Сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили в спортклубе "Пятый элемент", принадлежащем Порошенко, встроенные в вентиляцию и сигнализацию камеры. По факту обнаружения записывающих устройств было возбуждено уголовное дело.

Сам Мураев, по его же словам, никогда не понимал и не принимал Порошенко, думая, что "ниже пасть уже некуда". Случай с камерами, считает экс-депутат, был бы даже смешным, если бы он не понимал мужей, братьев и детей тех женщин, которые могли попасть в объектив.

— Тупое, жадное, мелкое, жалкое, больное и ущербное существо. А ведь если мысли возмущённых граждан справедливо материализуются, то персонаж будет волать (кричать. — Прим. Лайфа) на каждом углу, что членовредительство произошло на политической почве, — написал Мураев.

Ранее Надежда Савченко, ещё один экс-депутат Рады, рассказывала о неприязни к Порошенко, появившейся после личной беседы с ним.