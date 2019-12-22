Гончарук рассказал, как газовое соглашение изменит жизнь украинцев

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, как газовые договорённости с Россией изменят жизнь страны. Соответствующий пост он опубликовал в "Фейсбуке".
По мнению Гончарука, благодаря соглашению цена на газ не повысится, а цена за коммунальные услуги, наоборот, понизится.
Премьер-министр также отметил, что тариф в Незалежной будет соответствовать европейским стандартам.
Напомним, Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал о сроке нового контракта. Украина же обнародовала протокол трёхсторонней встречи по газу. Депутат Рады заявил, что газовый контракт с Россией обеспечит доходы бюджета.
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