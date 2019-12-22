Лавров: Москва не будет ухудшать отношения с Пекином в угоду США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет специально ухудшать отношения с Пекином в угоду Вашингтону. Об этом он сообщил в эфире передачи "Большая игра" на Первом канале, отрывок которой был показан накануне.

По словам министра, тема отношений России и Китая затрагивалась в беседе с президентом США Дональдом Трампом 10 декабря в Вашингтоне.

— Мы не будем ухудшать наши отношения с Китаем только для того, чтобы американцы были счастливы. Но сама идея, что нужно достигать своих целей через позитив, развивая сотрудничество, а не через санкции и ультиматумы, заслуживает как минимум признания, — отметил Лавров.

В ходе недавней встречи российского министра иностранных дел и бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера американский эксперт заявил, что идеальной для Соединённых Штатов ситуацией будет, когда отношения Вашингтона с Пекином и Москвой будут лучше, чем отношения между Россией и Китаем.

Ранее Лайф сообщал, что Трамп заявил о достижении США и Китаем прорыва в торговой сделке.