Четыре человека пострадали при стрельбе у ресторана в Дальногорске

В результате конфликта неизвестный открыл огонь из ружья на проспекте 50-летия Октября.

В городе Дальнегорск в Приморском крае возле ресторана неизвестный открыл стрельбу, в результате которой четыре человека получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Как говорится в сообщении, в полицию поступила информация, что у ресторана на проспекте 50-летия Октября в Дальнегорске слышны звуки выстрелов, сотрудники правоохранительных органов немедленно выехали на место происшествия. Установлено, что между мужчинами произошёл конфликт и тогда один из них начал стрелять из ружья.

В результате инцидента четверо местных жителей получили ранения, они доставлены в травматическое отделение больницы.

Мужчина, открывший огонь, сбежал, его местонахождение устанавливается.

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