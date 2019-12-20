В СКР подтвердили личность лубянского стрелка

Следственный комитет России подтвердил личность человека, открывшего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке: как и сообщалось ранее, им стал 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. Информацию опубликовали на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Расследование уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов продолжается. Для этого создан оперативный штаб из опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СК и сотрудников ФСБ России, осуществляющих оперативное сопровождение.

Напомним, 19 декабря возле здания ФСБ на Лубянке мужчина начал стрельбу. Преступник был нейтрализован на месте. Позже выяснилось, что стрелявшим был Евгений Манюров. Лайф опубликовал видео с моментом ликвидации стрелка и рассказ очевидца о произошедшем. Расследованием дела о стрельбе займётся центральный аппарат СКР. На месте происшествия погиб сотрудник ФСБ, позже стало известно, что в больнице скончался ещё один сотрудник.