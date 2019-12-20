В больнице скончалась вторая жертва лубянского стрелка

Второй сотрудник правоохранительных органов скончался в больнице после стрельбы на Лубянке, которая произошла накануне. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СКР.

— В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался. Ещё пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести, — говорится в сообщении.

Напомним, 19 декабря мужчина открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке. Преступник был нейтрализован на месте. Позже выяснилось, что стрелявшим был Евгений Манюров. Лайф опубликовал видео с моментом ликвидации стрелка и рассказ очевидца о произошедшем. Расследованием дела о стрельбе займётся центральный аппарат СКР. Ранее о Манюрове рассказала соседка, а также тренер стрелкового клуба.