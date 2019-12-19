ФСБ: Стрелок в центре Москвы нейтрализован

В Федеральной службе безопасности сообщили, что неизвестный, открывший стрельбу в центре Москвы, нейтрализован. В Центре общественных связей отметили, что его личность устанавливается. Есть пострадавшие.

— Неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка, есть пострадавшие. Нападавший нейтрализован, его личность устанавливается, — отметили в ЦОС ФСБ РФ.

Напомним, свидетелями стрельбы стали прохожие. Сотрудники правоохранительных органов открыли ответный огонь. Люди прятались в торговых точках и кафе.

Сейчас ситуация на месте ЧП нормализовалась, там работают экстренные службы, прибыл спецназ.