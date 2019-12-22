СК начал проверку после обрушения здания завода в Омске

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Фото © МЧС России

Площадь обвала, под которым может находиться человек, составляет около 100 квадратных метров.

Следователи начали проверку после обрушения четырёхэтажного здания на территории комбикормового завода в Омске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника главы Следственного управления СК РФ по региону Ларису Болдинову.

По её словам, при обрушении здания завалило мужчину 1973 года рождения. 46-летнего Алексея Б. сейчас ищут спасатели. СК инициировал проверку по факту его возможной гибели.

Есть очевидцы, тело не обнаружено, идут разборы завалов. Следственный комитет начал проверку по факту возможной смерти мужчины, — заметила Болдинова.

Как ранее сообщал Лайф, в воскресенье в 09:50 спасателям поступила информация о том, что при работах по демонтажу неиспользуемого здания случился обвал. Произошло частичное обрушение трёх этажей четырёхэтажного здания, имеются обрушения перекрытия первого этажа.

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