СК начал проверку после обрушения здания завода в Омске

Площадь обвала, под которым может находиться человек, составляет около 100 квадратных метров.

Следователи начали проверку после обрушения четырёхэтажного здания на территории комбикормового завода в Омске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника главы Следственного управления СК РФ по региону Ларису Болдинову.

По её словам, при обрушении здания завалило мужчину 1973 года рождения. 46-летнего Алексея Б. сейчас ищут спасатели. СК инициировал проверку по факту его возможной гибели.

— Есть очевидцы, тело не обнаружено, идут разборы завалов. Следственный комитет начал проверку по факту возможной смерти мужчины, — заметила Болдинова.

Как ранее сообщал Лайф, в воскресенье в 09:50 спасателям поступила информация о том, что при работах по демонтажу неиспользуемого здания случился обвал. Произошло частичное обрушение трёх этажей четырёхэтажного здания, имеются обрушения перекрытия первого этажа.