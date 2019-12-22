Петросян прогулялся по улицам Кёльна вместе с молодой женой — видео

Знаменитый российский юморист Евгений Петросян вместе с 30-летней супругой отправился на отдых в Германию. Татьяна Брухунова приоткрыла дверь в свою личную жизнь, показав кадры с романтической прогулки с мужем по улицам Кёльна.
Напомним, Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой вскоре после развода с Еленой Степаненко, с которой прожил 30 лет. Молодая избранница юмориста отказалась комментировать новости о свадьбе, но намекнула, что жизнь её "полна интересных и радостных событий". Елена Степаненко тоже оказалась немногословна.
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