Россия заняла первое место в медальном зачёте на Сурдлимпийских играх

В медальном зачёте XIX зимних Сурдлимпийских игр выиграла сборная России. Соревнования проходили в четырёх городах Италии.

Российские спортсмены с нарушением слуха завоевали 18 золотых, 18 серебряных и 14 бронзовых наград. 19 медалей было получено в дисциплинах сноуборда, 17 — в лыжных гонках, восемь — в горнолыжном спорте. Три медали завоевали российские шахматисты, две — кёрлингисты, и одну награду получили хоккеисты.

Второе место в медальном зачёте заняла Италия, а третье — Украина.

Сурдлимпийские игры — спортивные соревнования людей с нарушением слуха.

Ранее Лайф рассказывал о российских фигуристках, забравших все медали на финале Гран-при.