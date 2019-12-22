Синоптики предупредили москвичей о сильном тумане

В Москве в ближайшие часы с сохранением до 15 часов 23 декабря ожидается сильный туман с видимостью 300–800 метров, сообщает ГУ МЧС России по Москве.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в ведомстве рекомендуют автомобилистам придерживаться небыстрой езды и соблюдать увеличенную дистанцию между транспортом.

Пешеходам рекомендуется обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

Ранее Лайф рассказывал о совете синоптиков пока забыть о снеге в Москве.