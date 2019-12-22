Синоптик рассказала об аномальной погоде в день зимнего солнцестояния

На западной территории страны ещё не выпал снег, который характерен для этого времени.

В воскресенье, 22 декабря, в день зимнего солнцестояния практически во всех регионах температура воздуха превышает климатическую норму, сообщает РБК со ссылкой на главного специалиста метеобюро Москвы Татьяну Позднякову.

Во всех регионах России установилась разная погода, но везде температура воздуха превышает норму. А на западной территории страны ещё не выпал снег, который характерен для этого времени.

По словам синоптика, в Москве плюсовая температура сохранится до середины следующей недели.

С наступлением нового десятилетия климатические нормы могут быть изменены с учётом тенденции потепления. Однако даже в таком случае положительная температура в течение 22 суток декабря не характерна для российского климата.

Ранее Лайф рассказывал о предупреждении синоптиков о сильном тумане, который продержится в Москве до 15 часов 23 декабря.