Лавров заявил о готовности презентовать США ракетный комплекс "Сармат"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова презентовать США ракетный комплекс "Сармат".

— "Авангард" мы уже презентовали американцам вживую и на определённой стадии будем готовы сделать это с "Сарматом", — сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Глава МИД пояснил, что оба комплекса покрываются Договором СНВ между Россией и США, а все другие системы должны обсуждаться отдельно.

Напомним, 26 ноября Россия показала инспекторам из США ракетный комплекс "Авангард". Как отметили в Минобороны РФ, это сделано для того, чтобы обеспечить жизнеспособность и эффективность Договора СНВ.