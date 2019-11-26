Россия показала инспекторам из США ракетный комплекс "Авангард"

Министерство обороны РФ сообщило о демонстрации ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылом инспекторам из США.

В оборонном ведомстве уточнили, что показ вооружения провели для того, чтобы обеспечить жизнеспособность и эффективность Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ).

— В рамках реализации Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в период с 24 по 26 ноября 2019 года на территории РФ американской инспекционной группе проведён показ ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, — цитирует сообщение ТАСС.

Представители министерства отметили, что новейший комплекс встанет на боевое дежурство в декабре этого года.

Впервые об "Авангарде" рассказал президент РФ Владимир Путин в прошлом году. Российский лидер объяснил, что ракету удалось создать благодаря появлению новых материалов. В процессе полёта температура её боевого блока достигает трёх тысяч градусов. Поэтому система работает по "эффекту эскимо: летит и плавится". Но при этом сигнал управления проходит и изделие держит нужную температуру нужное время.