Путин примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста

Крымский мост, пролегающий через Керченский пролив, соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, будет участвовать в торжественной церемонии открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту. Об этом сообщается в пресс-службе Кремля.

— 23 декабря Владимир Путин совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, — говорится в сообщении.

Кроме того, российский лидер собирается пообщаться с рабочими-мостовиками и встретиться с руководителями отрасли. Последние в свою очередь доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России.

Также в планах главы государства посетить в тот же день Республику Адыгея, чтобы ознакомиться с работой аграрного предприятия "Зелёный дом". Там Путин встретится с представителями общественности и обсудит вопросы по развитию сельского хозяйства и сельских территорий.

Ранее Лайф писал, что первый поезд в Крым отправится из Санкт-Петербурга 23 декабря.