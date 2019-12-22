В Росгидромете рассказали, какая погода ждёт москвичей в новогоднюю ночь

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Заместитель начальника Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь.

— К Новому году с Урала должно немного вытащить холодного воздуха. То есть новогодняя ночь должна быть близка к многолетним данным. Ожидается небольшой минус со снегом, — сообщил RT Цыганков.

Эксперт также отметил, что вплоть до праздника в столице будет тёплая погода — от 0 до +5...+7 градусов.

Ранее синоптик рассказала об аномальной погоде в день зимнего солнцестояния, 22 декабря.

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