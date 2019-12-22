В Чикаго 13 человек получили огнестрельные ранения на "поминальной вечеринке"

13 человек пострадали в результате стрельбы в доме в Чикаго, штат Иллинойс, сообщает The Associated Press со ссылкой на полицию.
BREAKING: Chicago police say 13 people were shot at a house party on the city's South Side and four are critically injured. https://t.co/beAdhMKO4e— The Associated Press (@AP) December 22, 2019
Сообщается, что стрельба произошла из-за спора на мероприятии в память о погибшем в апреле. Первые выстрелы прозвучали около 12:30.
Возраст пострадавших — от 16 до 48 лет, все получили огнестрельные ранения разной степени тяжести.
Правоохранительные органы допрашивают двух человек, на месте происшествия был обнаружен револьвер.
Ранее Лайф рассказывал о стрельбе у ресторана в Дальнегорске.
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