Декабрь-2019 в Москве рискует стать самым малоснежным за последние 70 лет

Московская погода в декабре превышает норму климата на шесть градусов, из-за чего месяц, скорее всего, окажется в тройке самых тёплых за 50 лет. Кроме того, декабрь рискует стать и самым малоснежным, сообщают "Метеовести".

За последние 70 лет наблюдений за погодой на метеостанции на ВДНХ было зарегистрировано два самых малоснежных декабря (в 1960 и 2008 годах), когда в Москве было всего 10 дней со снегом. Первый месяц зимы нынешнего года набрал пока пять дней, и до 25-го числа образование снежного покрова не ожидается.

В последние пять дней уходящего года прогнозы обещают небольшой снег, который немного припорошит землю, и возвращение в Москву отрицательных температур.

Ранее Лайф рассказывал, какая погода ждёт москвичей в новогоднюю ночь.