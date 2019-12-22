По факту пожара на нефтехимическом заводе в Уфе возбуждено уголовное дело

По факту крупного пожара на предприятии "Опытный завод "Нефтехим" в Уфе возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

В ведомстве отметили, что дело заведено по признакам преступления, предусмотренного статьёй "О нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности причинение крупного ущерба".

В настоящий момент уже проведён осмотр места происшествия.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов проанализируют изъятую производственную и разрешительную документацию, допросят руководство и сотрудников предприятия, установят все обстоятельства произошедшего, а также лиц, виновных в инциденте.

Напомним, сегодня утром случился пожар на нефтехимическом заводе в Уфе. Позже в МЧС сообщили, что он локализован. Затем была названа предварительная причина, по которой произошло возгорание.