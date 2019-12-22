В Нижегородской области столкнулись четыре машины, погиб ребёнок

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Четыре машины столкнулись на территории Борского района, в результате погиб один человек и ещё девять пострадали. Об инциденте Лайфу рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Нижегородской области.

<p>Фото предоставлено Лайфу</p>

Как уточняется, авария произошла на 26-м километре автодороги Борск — Валки. Водитель автомобиля Lexus столкнулся с "газелью", после чего выехал на полосу встречного движения и врезался в Hyundai. Автомобиль марки Ford Transit, в свою очередь, въехал в "газель".

В результате ДТП, предварительно, девять пострадавших, четырёхлетний пассажир автомобиля Hyundai, к сожалению, скончался, остальным пострадавшим оказывается медицинская помощь, — отметили в ведомстве.

Список погибших и пострадавших:

  1. Артём К. 2015 г.р.— погиб
  2. Репетуха П. 1994 г.р. (водитель Hyundai) — находится в реанимации в тяжёлом состоянии
  3. Лисин А. 1960 г.р. (водитель Lexus) — ушёл домой, не дождавшись диагноза
  4. Фёдор Л. 2016 г.р. — госпитализирован, находится в детской клинической больнице
  5. Губанова Г. 1977 г.р. — уехала с ребёнком в детскую городскую клиническую больницу
  6. Захар З. 2019 г.р. — ушиб мягких тканей лба, отпущен
  7. Плахова Н. 1955 г.р. — ушиб спинки носа, отпущена
  8. Кочин Ю. 1991 г.р. — диагноз устанавливается
  9. Лунев Д. 1995 г.р. — госпитализирован, находится в травматологическом отделении

Ранее сообщалось, что в страшном ДТП в Омской области внедорожник смял иномарку, две женщины погибли.

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