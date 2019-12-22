Бастрыкин взял под контроль дело об избиении подростками полицейских

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела об избиении подростками полицейских в Апатитах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— В СМИ широко распространилась информация о том, что в городе Апатиты Мурманской области произошла массовая драка, в ходе которой подростки избили двух полицейских. По данному факту следственными органами СУ СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошёл в пятницу, 20 декабря, около городского Дворца культуры по улице Ленина, где поздно вечером шумела группа подростков. На ребят в дежурную часть поступила жалоба, на место происшествия выехали два сотрудника полиции.

Однако на месте на замечания правоохранителей молодые люди реагировать не стали, а принялись оказывать активное сопротивление. В результате происшествия двум сотрудникам были причинены телесные повреждения.