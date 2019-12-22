Онколог рассказала, какие симптомы могут указывать на рак

О симптомах рака рассказала завотделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра им. Логинова Депздрава Москвы Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Она отметила, что признаками онкологического заболевания в районе головы и шеи могут быть уплотнения и шишки, на которые часто люди не обращают внимания.
Стоит обратить внимание на выделения и образования в полости рта, а также на дискомфорт при глотании.
Тревожным сигналом также являются пигментные пятна, которые начали расти или менять цвет. Кроме того, признаком онкологии могут стать шатающиеся без особых причин зубы.
К врачу следует обратиться после возникновения "на ровном месте" острого отита, заложенности носа и головных болей.
Яковлева отметила, что при раннем диагностировании онкологических заболеваний выздоравливает до 84% пациентов.
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