Онколог рассказала, какие симптомы могут указывать на рак

О симптомах рака рассказала завотделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра им. Логинова Депздрава Москвы Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Она отметила, что признаками онкологического заболевания в районе головы и шеи могут быть уплотнения и шишки, на которые часто люди не обращают внимания.

Стоит обратить внимание на выделения и образования в полости рта, а также на дискомфорт при глотании.

Тревожным сигналом также являются пигментные пятна, которые начали расти или менять цвет. Кроме того, признаком онкологии могут стать шатающиеся без особых причин зубы.

К врачу следует обратиться после возникновения "на ровном месте" острого отита, заложенности носа и головных болей.

Яковлева отметила, что при раннем диагностировании онкологических заболеваний выздоравливает до 84% пациентов.

Ранее Лайф рассказывал, что учёные доказали влияние потребления алкоголя на развитие рака.