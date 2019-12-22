Леонардо Ди Каприо заявил, что его "тошнит" от жалоб коллег

Звезда "Однажды в Голливуде" и других знаменитых фильмов Леонардо Ди Каприо заявил, что его "тошнит" от жалоб большинства коллег по актёрскому цеху по поводу карьеры. Об этом сообщает портал Deadline.

Ди Каприо, которого американский режиссёр Квентин Тарантино назвал если не одним из самых талантливых актёров своего поколения, то самым одарённым из тех, с которыми он работал, рассказал изданию о съёмках в фильме "Выживший", за которого получил премию "Оскар" в 2016 году.

Ранее он не раз признавался, что эта лента стала одной из сложнейших в его фильмографии.

— Меня тошнит, когда я слышу о том, как тяжело работать в киноиндустрии. Да, меня тошнит, потому что нам безумно повезло делать то, что мы делаем, — заявил актёр, добавив, что фильм "Выживший" был "утомительным и выматывающим" опытом.

Ранее Лайф писал, что картина "Однажды в Голливуде" с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом возглавила рейтинг лучших фильмов 2019 года по версии ведущего кинокритика американского издания The Hollywood Reporter Тодда Маккарти.