Канадская компания предложила способ посадки деревьев при помощи беспилотников

Такая технология обойдётся на 80% дешевле традиционного метода и позволит сократить время посадки в 10 раз.

Канадская компания Flash Forest, занимающаяся лесовосстановлением, задалась целью посадить миллиард деревьев к 2028 году. Сделать это они планируют с помощью дронов. Средства на закупку необходимого оборудования они собирают на краудфандинговой площадке.

Представители компании утверждают, что такой способ позволит сэкономить деньги на посадке деревьев, а также выиграть время.

Работать планируется с уже пророщенными семенами, которые будут находиться в специальной капсуле с удобрениями и стимуляторами роста. Один дрон будет помещать их в почву, затем другой беспилотник будет распылять на рассаду минеральные и другие необходимые вещества. Картографирующий дрон будет фиксировать процесс роста деревьев.

Авторы проекта утверждают, что они намерены высаживать восемь разных видов деревьев, чтобы компенсировать выбросы углерода в Северной Америке.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве увеличилось количество деревьев.