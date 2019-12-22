Подозреваемым в убийстве двух рабочих в Новой Москве оказался тракторист

Столичная полиция задержала подозреваемого в убийстве двух рабочих в Новой Москве. Им оказался тракторист, который работал вместе с погибшими. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, мужчина по неаккуратности причинил ранения своим коллегам, выполняя работы ковшом. После этого он спрятал их тела в колодец, чтобы скрыть следы преступления.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Лайф сообщал, что в Новой Москве в колодце обнаружили тела двух дорожных работников.