В Венесуэле во время нападения оппозиции на воинскую часть погиб военнослужащий

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

В Венесуэле во время нападения оппозиции на воинскую часть погиб военнослужащий. Об этом сообщил министр обороны Владимир Падрино Лопес на своей странице в "Твиттере".

Сегодня рано утром было совершено нападение на воинскую часть на юге страны со стороны экстремистских секторов оппозиции, похищено оружие, — отметил он.

Политик добавил, что военные и полицейские подразделения были направлены на сдерживание нападавших, несколько человек задержаны и в настоящий момент дают показания.

15 декабря власти Венесуэлы заявили, что оппозиция планировала теракт на севере страны против военнослужащих в штате Сукре.

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