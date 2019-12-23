В Венесуэле во время нападения оппозиции на воинскую часть погиб военнослужащий. Об этом сообщил министр обороны Владимир Падрино Лопес на своей странице в "Твиттере".

— Сегодня рано утром было совершено нападение на воинскую часть на юге страны со стороны экстремистских секторов оппозиции, похищено оружие, — отметил он.

Политик добавил, что военные и полицейские подразделения были направлены на сдерживание нападавших, несколько человек задержаны и в настоящий момент дают показания.

15 декабря власти Венесуэлы заявили, что оппозиция планировала теракт на севере страны против военнослужащих в штате Сукре.