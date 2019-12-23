Железнодорожная часть Крымского моста готова принять первые поезда

Первым по Крымскому мосту 23 декабря проедет поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь.

Железнодорожная часть Крымского моста соответствует всем требованиям и готова принять первые поезда, сообщил прессе начальник заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Кайрат Турсунбеков.

— Получено заключение о соответствии этого объекта техническим регламентам и проектной документации, получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и, соответственно, железнодорожная часть транспортного перехода готова к приёму первых поездов, — заявил Турсунбеков.

Запуск железнодорожной части он назвал подарком к Новому году как для жителей полуострова, так и для жителей материка, ведь теперь они смогут планировать поездки как на праздники, так и на весь следующий год.

Первым по Крымскому мосту проедет поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря, время в пути займёт 43,5 часа. А уже 24 декабря первый поезд из Москвы отправится в Симферополь, его время в пути составит 33 часа.

В торжественном открытии железнодорожной части примет участие президент РФ Владимир Путин.