В Якутске учащиеся и педагоги отстранены от занятий из-за вспышки кори

Дети, не привитые от вирусного заболевания, не будут допущены на новогодние мероприятия.

В Якутске студенты, школьники, работники образовательных и социальных организаций временно отстранены от учёбы и трудовой деятельности из-за вспышки кори, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя начальника отдела санитарного надзора, лицензирования и регистрации Управления Роспотребнадзора по Якутии Георгия Игнатьева во время еженедельной планёрки в мэрии Якутска с главой города Сарданой Авксентьевой.

Отмечается, что общее число заболевших в городе составляет 40 человек, в том числе 10 детей.

Дети, не имеющие прививок от кори, не будут допущены на новогодние мероприятия.

Минздрав Якутии закупил дополнительно 14,5 тысячи доз вакцины, уже привито более пяти тысяч человек, в том числе более трёх тысяч детей, продолжаются противоэпидемические мероприятия.

Вспышка кори также зафиксирована в Тюменской области, лечение проходит 21 человек.