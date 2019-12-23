ОНФ передал врио губернатора Иркутской области списки пострадавших от паводков

Тот, в свою очередь, пообещал лично рассмотреть каждое обращение и оказать помощь.

Замруководителя исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич передал временно исполняющему обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву список жителей региона, пострадавших от паводков и нуждающихся в помощи, сообщает ТАСС.

В него вошло 615 человек, отдельными пунктами ещё 221 — те, кто не получил первоначальную единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей на начало декабря.

— Мы передаём вам все наработанные материалы, которые включают вопросы состояния некоторых социальных объектов в Нижнеудинском и Тулунском районах, а также в городах Нижнеудинске и Тулуне. Но основное — это, конечно, обращения и просьбы жителей, — отметил Кастюкевич и сообщил, что общая база была составлена по данным мониторинговой группы, выезжавшей в пострадавшие от стихии районы.

Врио губернатора отметил, что каждая жалоба будет рассмотрена в индивидуальном порядке, для властей важно, чтобы население не пострадало от вторичных последствий паводка. Для этого дежурят мобильные группы, производится расчистка дорог и уборка мусора, обеспечивается своевременная медицинская помощь и поставка продуктов.

Ранее Лайф сообщал, что представители "Молодёжки ОНФ" из Республики Тыва и Красноярского края оказывают помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области — они заготавливают дрова и организовывают мобильные бригады юридического консультирования.