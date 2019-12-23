Пять человек приговорены к смерти за убийство саудовского журналиста Хашогджи

Перед судом предстали в общей сложности 11 человек. Трое из них получили длительные сроки лишения свободы.

Пятеро обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогджи приговорены к смертной казни. Об этом официально сообщает генпрокуратура Саудовской Аравии, передаёт Arab News.

— Суд вынес смертные приговоры пяти мужчинам, которые непосредственно участвовали в убийстве, — говорится в заявлении прокурора.

Ещё трое были приговорены к различным срокам тюремного заключения за сокрытие преступления и нарушения закона и в общей сложности осуждены на 24 года лишения свободы. Какой вердикт суд вынес остальным фигурантам дела, не уточняется.

Напомним, обозреватель The Washington Post саудовского происхождения Джамаль Хашогджи исчез 2 октября 2018 года после того, как вошёл в здание консульства королевства в Стамбуле. Позже стало известно, что журналиста жестоко убили. Тело Джамаля Хашогджи расчленили и уничтожили. В ЦРУ заявляли, что за преступлением якобы стоит саудовский принц.

В апреле 2019 года стало известно, что американские власти приняли решение о запрете на въезд в США 16 гражданам Саудовской Аравии за причастность к убийству Джамаля Хашогджи.