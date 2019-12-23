Учёные предрекли человечеству падение уровня интеллекта на 50%

Подобный сценарий может развиться уже в этом столетии. Специалисты прогнозируют, что когнитивная катастрофа произойдёт к 2100 году.

Из-за повышенного содержания углекислого газа в атмосфере интеллектуальные способности всего населения Земли могут претерпеть существенные изменения, причём не самые положительные. Об этом говорится в пресс-релизе, информирующем об изменениях уровня интеллекта человечества, и размещённом на портале Phys.org.

Учёные из Университета Колорадо в Боулдере провели эксперимент и выяснили, что при высокой концентрации диоксида углерода возникает воздействие на умственные способности человека.

Специалисты считают, что ситуация в современном мире может развиваться по двум сценариям. Первый предусматривает, что уровень диоксида углерода в атмосфере останется таким же и умственные способности людей постепенно начнут снижаться. При другом раскладе количество вбрасываемого природного газа уменьшается, однако когнитивные способности человека всё равно начнут снижаться.

По прогнозам учёных, в лучшем случае к 2100 году интеллект упадёт на 25%, в худшем — на 50.

А вот машины, наоборот, становятся всё сильнее. Ранее инженеры показали роботов с коллективным разумом.