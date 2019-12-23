Путина встретили в Адыгее флагом из роз и мёдом с пчёлами

Президент России Владимир Путин, открыв железнодорожное движение по Крымскому мосту, прибыл в Адыгею. Здесь он осмотрел сельхозвыставку, также в планах главы государства визит в тепличный комплекс "Зелёный дом", где круглый год выращивают розы.

На выставке местные производители представили хлеб, кондитерские изделия, адыгейский чай, колбасы, рыбу, мёд, сыры, молоко, консервы, пиво и другие продукты. Одним из самых заметных экспонатов стали флаг из роз и живые пчёлы.

Затем Владимир Путин встретится с представителями общественности. На совещании обсудят вопросы развития сельского хозяйства и сельских территорий в России.