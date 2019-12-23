Президент России Владимир Путин стал первым пассажиром поезда, который отправился по железнодорожной части Крымского моста. Глава государства зашёл в вагон в Керчи, пунктом назначения станет Тамань.
Президент едет в составе, украшенном логотипом Крымского моста. Когда Путин зашёл в кабину машиниста, раздался гудок и состав отправился в путь.
Напомним, 18 декабря железнодорожная часть Крымского моста была официально признана достроенной. Первый пассажирский поезд пройдёт по Керченскому мосту в ночь на 25 декабря. Сейчас этот самый состав уже подан на перрон Московского вокзала в Петербурге.
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