Первый пассажирский поезд пройдёт по Керченскому мосту в ночь на 25 декабря

Во время следования состава будет включено освещение, арки окрасятся в цвета российского триколора.

Первый пассажирский поезд "Таврия" проследует по Керченскому мосту в Крым в промежутке с двух до трёх ночи 25 декабря, сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Состав сообщением Санкт-Петербург — Севастополь возобновит регулярные железнодорожные перевозки на полуостров. Он отправится с Московского вокзала в 14:00. Перед проездом по Крымскому мосту поезд сделает остановку на станции Тамань-Пассажирская в 1:51 по московскому времени, а уже в Крыму остановится на станции Семь Колодезей (Ленинский район, Керченский полуостров Крыма) в 3:54.

Во время следования поезда будет включено освещение, арки моста окрасятся в цвета российского триколора.

18 декабря железнодорожная часть Крымского моста была официально признана достроенной. Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, будет участвовать в торжественной церемонии открытия движения.