Киев и Донбасс согласовали условия нового обмена заключёнными

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Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Предполагается, что он состоится до Нового года по формуле "всех установленных на всех установленных".

Контактная группа смогла достичь договорённости об условиях освобождения и обмена удерживаемыми лицами. Об этом рассказал полномочный представитель России на этих переговорах Борис Грызлов.

Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года, — сказал он журналистам.

Предполагается, что обмен состоится уже до конца этого года. Речь идёт об обмене по формуле "всех установленных на всех установленных".

Ранее же в Киеве предполагали, что обмен будет проходить в два этапа.

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