По его словам, будет два этапа, сперва "согласованных на согласованных", поскольку "всех на всех" — слишком абстрактный вопрос.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как будет происходить обмен пленными после принятия решения на "нормандском саммите" в Париже, об этом он заявил журналистам на брифинге, который транслировал телеканал "Прямой".

Глава государства отметил, что процедура будет происходить в два этапа. Сначала это будет передача "согласованных", поскольку, по словам украинского лидера, "всех на всех" — это абстрактный вопрос. В настоящее время речь идёт о Донбассе.

— Давайте сделаем первый большой шаг, потому что 72 человека могут приехать домой, — подчеркнул президент.

Он добавил, что обмен удерживаемыми лицами имеет три стороны: те, кто в Донбассе, те, кто на Украине, в России и в Крыму. Совместить всё сразу, по заявлению Зеленского, невозможно.

Ранее украинские СМИ сообщили, что на встрече "нормандской четвёрки" была достигнута договорённость об обмене пленными в формате "всех на всех" до Нового года. Президент Украины подтвердил это соглашение и отметил, что предполагаемая дата — 24 декабря.