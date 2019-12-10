Зеленский назвал дату обмена удерживаемыми лицами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен пленными состоится до Нового года.

— Мы договорились о конкретной дате. Мы практически договорились о дате 24 декабря. Последний день этого месяца — крайняя дата, — подчеркнул он.

Украинский лидер также отметил, что решение проблем в Донбассе требует комплексного обеспечения безопасности Украины.

Ранее СМИ сообщили, что в ходе переговоров была достигнута договорённость обменять удерживаемых лиц в формате "всех на всех" до 31 декабря.

Напомним, во Франции проходит саммит "нормандской четвёрки", в рамках его состоялась встреча в двустороннем формате между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Российский лидер отметил, что переговоры прошли успешно. Пресс-секретарь главы Незалежной также отметила, что украинская позиция была представлена очень сильно.