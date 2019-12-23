Эксперт — о красной икре: Везде кишечная палочка

Найденные в ней бактерии могут вызвать тяжёлые пищевые отравления у людей и животных.

В новогоднюю ночь стоит отдать предпочтение свежим салатам и качественной рыбе, а вот от традиционной закуски — красной икры — лучше воздержаться. В ней содержится кишечная палочка. Об этом сообщил сопредседатель Союза потребителей "Росконтроль" Александр Борисов.

— Икра очень сложный продукт при всей его кажущейся простоте. Консерванты сейчас мы не обнаруживаем в образцах, зато везде присутствует кишечная палочка, — заявил он на пресс-конференции в НСН.

Борисов советует вместо бутербродов с маслом и красной икрой поставить на стол селёдку под шубой. Однако к выбору солёной рыбы стоит тоже отнестись очень внимательно, поскольку сельдь часто бывает плохого качества.

— Селёдка показывает традиционно низкое качество, и это большая проблема, потому что употребляем её без последующей тепловой обработки, — отметил специалист.

А врач-диетолог Лидия Ионова добавила, что при выборе солёной рыбы в первую очередь следует обратить внимание на срок её годности. И приготовленный с нею салат стоит съесть в течение новогодней ночи, хранить его долго нельзя.

Ранее Лайф рассказывал, от каких салатов стоит отказаться в Новый год.