Критик объяснил, в чём "Ведьмак" уступает "Игре престолов"

Новый сериал получился красочным и сочным, но успех проекта HBO ему не повторить.

Российский кинокритик Егор Москвитин не согласился с распространённым мнением о том, что "Ведьмак" от Netflix является убийцей культового сериала "Игра престолов". Об этом он рассказал телеканалу 360.

— Они абсолютно разные не только в плане эстетики, но и этики. Один из этих сериалов — это такое зеркало реального мира, так как у него сложная геополитическая структура. А "Ведьмак" — это именно та фэнтези-история, в которой ты захочешь спрятаться от реальности. Настоящая сказка, — отметил критик в беседе с телеканалом.

Он считает, что у "Ведьмака" нет ни единого шанса повторить успех сериала от HBO. При этом Москвитин высоко оценил новую премьеру от Netflix и подчеркнул, что картина получилась сочной, красочной, забавной и насыщенной событиями сказкой.

Премьера "Ведьмака" состоялась 20 декабря на стриминговой платформе Netflix. Лайф сравнил главных героев сериала с персонажами игры и книги.