Диетолог рассказала, чем заменить колбасу на новогоднем столе

А также поведала о том, как распознать некачественный хлеб и правильно выбрать сыр.

При приготовлении новогодних блюд к выбору продуктов стоит относиться ответственно, а колбасу и сыр можно заменить более качественными аналогами. Об этом рассказала на пресс-конференции НСН диетолог Лидия Ионова.

Излюбленное блюдо на праздничном столе — сырная, рыбная и колбасная нарезки вместе с хлебом, и к выбору продуктов для такого ассорти врач-диетолог призывает подходить с умом. В частности, колбасу она рекомендует заменить на запечённое мясо, а хлеб либо выпекать самим, либо покупать напрямую в пекарнях.

— На новогоднем столе всегда есть нарезка колбасная, рыбная, сырная. Предлагаю заменить колбасу запечённым мясом. И по цене получится сопоставимая сумма. Если говорить по поводу хлеба, то он соответствует стандартам, но сами стандарты занижены сильно. Верный признак плохого хлеба, если он не черствеет. Поэтому лучше печь самим либо приобретать качественный продукт в пекарнях, — говорит специалист.

Сыр выбирать следует очень тщательно, заявляет диетолог, и внимательно изучать этикетку, потому что сейчас в магазинах "огромное количество фальсификатов". Плавленый сыр, как она считает, это "не самый хороший вариант", так как он создаётся из непроверенных остатков.

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