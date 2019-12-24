Совфед одобрил законопроект об отдельных камерах в СИЗО для беременных

Эта мера, согласно сопроводительной записке к документу, направлена на гуманизацию условий их содержания.

23 декабря Совет Федерации одобрил закон, согласно которому беременные и женщины с детьми до трёх лет будут содержаться в следственном изоляторе отдельно от прочих подозреваемых.

— Женщины, имеющие при себе детей в возрасте до трех лет, и беременные женщины содержатся отдельно от остальных подозреваемых и обвиняемых, — указано в тексте документа.

Также закон устанавливает норму санитарной площади на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет, находящегося в камере вместе с матерью — не менее четырёх квадратных метров.

В пояснительной записке к документу указано, что эта мера направлена на гуманизацию содержания под стражей женщин с детьми и беременных.

Напомним, законопроект об отдельных камерах в СИЗО для беременных и женщин с детьми внесли в Государственную думу в июле.