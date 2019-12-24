Совфед одобрил законопроект об отдельных камерах в СИЗО для беременных

23 декабря Совет Федерации одобрил закон, согласно которому беременные и женщины с детьми до трёх лет будут содержаться в следственном изоляторе отдельно от прочих подозреваемых.
— Женщины, имеющие при себе детей в возрасте до трех лет, и беременные женщины содержатся отдельно от остальных подозреваемых и обвиняемых, — указано в тексте документа.
Также закон устанавливает норму санитарной площади на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет, находящегося в камере вместе с матерью — не менее четырёх квадратных метров.
В пояснительной записке к документу указано, что эта мера направлена на гуманизацию содержания под стражей женщин с детьми и беременных.
Напомним, законопроект об отдельных камерах в СИЗО для беременных и женщин с детьми внесли в Государственную думу в июле.
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