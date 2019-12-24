Россияне стали чаще покупать валюту перед Новым годом

С приближением новогодних праздников россияне всё чаще покупают доллары и евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные банка "Русский стандарт".

— На статистике ноябрьского и декабрьского спроса сказывается и предстоящий сезон каникул — клиенты стараются купить наличные в валюте, популярной в выбранной для путешествия стране, — говорится в сообщении.

Так, в сравнении с октябрём число покупок долларов увеличилось на 2%, при этом объём продаж вырос на 3,2%, а средняя сумма покупки прибавила больше трети: +33,21%.

У евро рост был менее выразительным: 0,8% прибавки продаж в ноябре по сравнению с октябрём. Сумма одной покупки также выросла практически на треть: +27,64%.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, активнее всего доллары покупали в Новосибирске, Уфе и Орле, а евро чаще выбирали в Саратове, Волгограде и Брянске.

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